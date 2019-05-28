رياضة | خاص.. فلسطيني على أعتاب الاتحاد السكندري (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. فلسطيني على أعتاب الاتحاد السكندري (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة من أجل ضم اللاعب معتصم ساطى، لاعب جنين الفلسطينى لضمه فى الميركاتو الصيفى القادم.

Advertisements

وبالفعل حضر اللاعب إلى الاسكندرية وتم حجز إقامة له بأحد الفنادق الشهيرة من قبل النادى، وقام بالمشاركة فى المران مع الفريق، وآزر الفريق بالمدرجات أمام فريق انبي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء الموسم الحالى للدورى المصرى الممتاز .