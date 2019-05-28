رياضة | رئيس ريال مدريد يطلق تصريحا مثيرا عن هزيمة برشلونة أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يطلق تصريحا مثيرا عن هزيمة برشلونة أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أنه لم يكن سعيداً بهزيمة برشلونة من ليفربول برباعية نظيفة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة قد فاز على ليفربول بثلاثية نظيفة في الذهاب بينما خسر في الإياب بنتيجة رباعية نظيفة ليخرج البارسا.

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وقال بيريز، في تصريحاته عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لم أكن سعيداً بهزيمة برشلونة أمام ليفربول ولكن هذه الهزيمة أعطت البعض فكرة عن قيمة ما فعلناه في السنوات الماضية".

وودع ريال مدريد هو الآخر بطولة دوري الأبطال بعد الخسارة من أياكس أمستردام في دور الستة عشر من البطولة.