رياضة | رسميا.. الهولندي تين كات يرحل عن تدريب الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الهولندي تين كات يرحل عن تدريب الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي الوحدة، الاثنين، بيانا رسميا يفيد بانفصاله عن مدربه الهولندي هينك تين كات عقب نهاية الموسم أول أمس.

وقال الوحدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عقد مجلس إدارة النادي اليوم اجتماعا مع المدرب الهولندي (هينك) تين كات لمناقشة استمراره مع الفريق من عدمه".

وأضاف البيان: "تفهمت الادارة رغبة المدرب في عدم الاستمرار مع الفريق لأسباب شخصية شاكرين له ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية".

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كما ذكر "مجلس إدارة النادي يقوم حاليا بمفاوضة أحد المدربين من المدرسة الهولندية لقيادة الفريق الأول خلال استحقاقاته القادمة على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الوحدة كان قد فاز 1-صفر على ضيفه العين ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، أمس الأحد، ليقتنص المركز الثالث برصيد 46 نقطة متساويا مع العين حامل اللقب لكنه تفوق بفارق الأهداف بعد تساوي الفريقين في المواجهات المباشرة.

وسيلعب الوحدة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل مع أندية الشارقة البطل وشباب الأهلي الوصيف والعين.