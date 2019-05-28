رياضة | الفتح السعودي يدعم صفوفه بمدافع مغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح السعودي يدعم صفوفه بمدافع مغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي لصفوف فريقه، بالتعاقد مع المدافع المغربي مروان سعدان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وكشفت "الرياضية" السعودية، أن إدارة الفتح برئاسة سعد المفالق، نجحت في ضم المدافع المغربي مروان، قادمًا من نادي تشايكور ريزا سبور التركي.

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ووقع المدافع المغربي على عقد لمدة موسمين، مقابل مليون دولار لكل موسم، ليخوض اللاعب تجربته الاحترافية الثانية، بعدما انضم في الإنتقالات الصيفية لعام 2016 للدوري التركي.

يذكر أن نادي الفتح السعودي احتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة.