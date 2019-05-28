رياضة | عاجل.. رسالة جروس لنجوم الزمالك في أول مران بعد التتويج بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة جروس لنجوم الزمالك في أول مران بعد التتويج بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع لاعبي الفريق ، قبل انطلاق مران اليوم ، هنأهم خلاله بالفوز بلقب الكونفدرالية الافريقية .

وأشاد المدير الفني ، بالروح القتالية للاعبين خلال اللقاء وإصراراهم على الفوز باللقب الافريقي .

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وطالب جروس من لاعبي الزمالك ، غلق ملف الكونفدرالية الافريقية والتركيز في بطولة الدوري العام .

وبدأ الزمالك استعداداته ، لخوض مباراة الانتاج الحربي ، المقرر لها الخميس المقبل .