اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. رسالة جروس لنجوم الزمالك في أول مران بعد التتويج بالكونفيدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة جروس لنجوم الزمالك في أول مران بعد التتويج بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع لاعبي الفريق ، قبل انطلاق مران اليوم ، هنأهم خلاله بالفوز بلقب الكونفدرالية الافريقية .

 

وأشاد المدير الفني ، بالروح القتالية للاعبين خلال اللقاء وإصراراهم على الفوز باللقب الافريقي .

 

Advertisements

وطالب جروس من لاعبي الزمالك ، غلق ملف الكونفدرالية الافريقية والتركيز في بطولة الدوري العام .

 

وبدأ الزمالك استعداداته ، لخوض مباراة الانتاج الحربي ، المقرر لها الخميس المقبل .

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا