رياضة | الجزيرة المطروحي يصدر بيانا بشأن قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة المطروحي يصدر بيانا بشأن قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة المطروحي عبر صفحته عبر موقع "فيس بوك"، بيانا بخصوص اختبارات قطاع الناشئين يرفض فيه كل العروض المقدمة للاستثمار في هذا القطاع بمفهومه المنتشر هذه الأيام.

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وأكد البيان أن موقف النادي ثابت من المتاجرة بأحلام وطموحات البراعم والنشىء وأولياء أمورهم من أجل جني المال وتجميع الأموال من الناشئين دون إفادتهم فنيا.

وأعلن نادي الجزيرة أنه سيقوم خلال أيام بتعيين شخصية رياضية على قدر كبير من الكفاءة لرئاسة قطاع الناشئين بالنادي تكون مهمته الأولى تأسيس قطاع قوي وبعدد محدود من الفرق ، يضم المواهب الحقيقية التي تستحق أن تقود الفريق الأول مستقبلا ولن يتم تحصيل أي مبالغ مالية من اللاعبين بل سيتم صرف رواتب للمتميزين من قبل مجلس الإدارة وسيتم الأعلان عن الهيكل التنظيمى للقطاع خلال أيام.