رياضة | حسم الأمر.. قرار نهائي من ريال مدريد بشأن سيرجيو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم الأمر.. قرار نهائي من ريال مدريد بشأن سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد موقف ناديه من رحيل قائد الفريق المبكي سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال بيريز في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو": "سيرخيو راموس قال لي إن هناك عرض من الصين من أجله وأنهم لا يستطيعون دفع مبلغ التعاقد معه بسبب قوانين هناك في الصين".

وأضاف :"أخبرت سيرخيو راموس أنه من المستحيل أن يسمح ريال مدريد لقائده بالرحيل، لن نسمح له بالرحيل مجاناً إلى الصين".