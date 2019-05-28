شكرا لقرائتكم فهيم عمر يكشف .. هل تتم إعادة لقاء الزمالك ونهضة بركان بسبب إنذار جنش ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فهيم عمر يكشف .. هل تتم إعادة لقاء الزمالك ونهضة بركان بسبب إنذار جنش ؟

كشف فهيم عمر الحكم الدولي السابق، عن مدى أحقية نهضة بركان المغربي في طلب إعادة مباراة الفريق أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفيدرالية.

قال عمر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "جنش كان يستحق إنذار على تقدمه في ضربة الجزاء الثانية لنهضة بركان، لكن عدم إشهار الحكم للإنذار يعرضه هو للعقوبة، لكن المباراة لن تعاد وضربات الجزاء لن تعاد".

Advertisements

وواصل: "لو كان جنش تصدى لأي كرة بعد ركلة الجزاء الثانية لنهضة بركان ودوّن الحكم ذلك في تقريره لأصبحنا أمام أزمة، لكن هذا لم يحدث".

وتسائل: "إذا حصل لاعب على إنذار ثم تهور في كرة أخرى تستحق إنذار ولم يمنحه الحكم إياه، هل يستوجب ذلك إعادة المباراة؟!".

وواصل أن الإثيوبي باملاك تيسيما حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان صاحب خبرات ولياقة بدنية عالية، ولديه ذكاء كبير.