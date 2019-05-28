من الجدل للمنع والإنذار.. أزمة «شيخ الحارة والقاهرة والناس» تسلسل زمني

مصراوي

تصاعدت أزمة برنامج شيخ الحارة في اليومين الماضيين، في أعقاب قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين ضد البرنامج وقناة القاهرة والناس ومقدمته بسمة وهبة، التي بدورها، أعلنت استقالتها من القناة.. ويستعرض مصراوي التسلسل الزمني لأزمة البرنامج.

1- استضافت بسمة وهبة الفنان ماجد المصري في حلقة البرنامج بتاريخ 19 مايو، والذي أساء خلالها للأفارقة ما تسبب في حالة من الغضب، وعلى أثرها تحرك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق في الواقعة.

2- استضافت بسمة الكاتبة ياسمين الخطيب في حلقتها بتاريخ 25 مايو، وعقب...