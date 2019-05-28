بعد وفاة مشجع.. ما الإسعافات الأولية لمريض غيبوبة السكري؟

مصراوي

مرت لحظات صعبة على مشجعي الزمالك طوال مباراة أمس الأحد؛ حتى حقق الزمالك فوزًا صعبًا، وتوج بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وفي منطقة ميت عقبة، ومع صافرة نهاية المباراة احتفل المئات بفوز فريقهم، وخرجت الجماهير حاملة الأعلام البيضاء من المنازل والمقاهي، لكن ارتقت روح مشجع زملكاوي فرحا بالفوز بسبب غيبوبة سكر.. فما هي الإسعافات الأولية لمريض السكري؟

الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع غيبوبة السكر وفقًا لموقع " medicalnewstoday"؟

- إعطاء المريض على الفور، في حالة كان...