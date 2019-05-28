استقبال حافل للسعوديين "سعود" و"منى" بعد تسلقهما أعلى قمة إفرست

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نجح البطلان السعوديان، الشاب سعود العيدي والفتاة منى الشهاب، من تسلق أعلى قمة جبل إفرست "أعلى قمّة في العالم "التي يبلغ ارتفاعها 8,850 مترًا.

ووصل العيدي والشهاب إلى أعلى القمّة يوم الخميس الماضي بعد أيام من دراسة الأحوال الجوية وإجراء العديد من الاختبارات والتجهيزات الطبية، حيث استمرت الرحلة 60 يومًا بين جبال الهملايا، مع عدد من المتسلقين العرب والخليجيين.

وحظي الشاب والفتاة باستقبال كبير لدى وصولهما مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الثلاثاء، وكان في مقدمة المستقبلين الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ.

كما حضر الاستقبال أيضا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، والمديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للتسلق ياسمين القحطاني وعدد من منسوبي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد.

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وأكد سعود العيدي أن وصوله للقمة العالمية جاء بعد تدريب وعمل مستمر، مبيّنًا أن من بين الفريق الذي وصل للقمة متسلقين سعوديين وهذا يعد إنجازاً بحد ذاته.

وقال العيدي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية "واس": "طموحنا لن يتوقف وسنواصل العمل والسعي وراء وصول قمم أخرى ورفع علم المملكة هناك، نجحنا الآن في الوصول للقمّة بعد ست سنوات من التدريب والتخطيط".

فيما قدمت منى الشهاب شكرها وتقديرها لكل الداعمين لها خلف هذا الإنجاز، مشيرة إلى أن النتيجة تحققت بعد تدريب طويل واطلاع وتدرج في التسلق حتى نجحت في الوصول إلى القمّة العالمية.

بدوره أبدى الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات السعودية التي تحققت في هذا المجال، إضافة إلى النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في رياضة التسلق والهايكنج.

وبارك الأمير بندر خلال استقباله للبطلين هذا النجاح، مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الأرقام والإنجازات لرياضة الوطن، مشيرًا إلى أن المملكة تحظى بالعديد من المواهب وهواة التسلق القادرين على تحقيق الإنجازات.