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اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود فى الجولة الـ34 للدوري.

وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقى الحدود مع الزمالك يوم 3 من الشهر المقبل.

يذكر أن حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقى مع بيراميدز وفقًا لترتيب مبارياته فى الجدول.

 

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