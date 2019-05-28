شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود فى الجولة الـ34 للدوري.
وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقى الحدود مع الزمالك يوم 3 من الشهر المقبل.
يذكر أن حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقى مع بيراميدز وفقًا لترتيب مبارياته فى الجدول.
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