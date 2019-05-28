شكرا لقرائتكم خبر عن هل رحل رامون دياز عن بيراميدز؟.. الأرجنتيني يترك رسالة غامضة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، رسالة غامضة على صفحته بموقع "تويتر" منذ قليل، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز.
وقال دياز عبر صفحته الشخصية: "أود أن أشكر صديقي تركي آل الشيخ على هذه الفرصة في بيراميدز، ولاعبي الفريق الذين بذلوا جهداً هائلاً لتحقيق الأهداف ، بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك. سعيد لأنك استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، تحية للجميع".
وكانت تقارير سعودية قد ربطت اسم نادي بيراميدز بالإنتقال إلى صفوف الوحدة السعودي بجاية من الموسم الجديد.
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