شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من "كاف" تتفقد ملاعب الاتحاد السكندري بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت لجنة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الاتحاد السكندرى فرع سموحة وتفقدت اللجنة ملعب النادى ومرافق ومنشآت النادى المختلفة، وأشادت بأرضية الملعب ووجهت الشكر للقائمين على العمل بالنادى على الجهد المبذول ما جعل النادى فى أتم الاستعداد لاستضافة تدريبات منتخب بورندى المشارك فى مجموعة الإسكندرية .

وكان برفقة اللجنة الحاج عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية والدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية.

Advertisements

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.