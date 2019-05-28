شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع بمنفذ تذكرتى السويس: اشتريت تذاكر جميع مباريات المجموعة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترى أحد المشجعين بالسويس تذاكر جميع مباريات المجموعة الخامسة التى تقام ببلد الغريب، حرصًا منه على إنجاح البطولة بشكل عام وعلى الحضور الجماهيرى بالسويس المعروف عنها حبها لكرة القدم .
كما حرص المشجع على شراء تذاكر المرافق لابنه ليتواجد معه من خلال امتيازات "تذكرتى" التى تقدمها لجماهير البطولة .
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