شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأثقال تتجه إلى فيجى للمشاركة فى بطولة العالم تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة رفع الأثقال تحت 20 سنة إلى فيجى للمشاركة فى بطولة العالم المقرر انطلاقها هناك خلال الفترة من 2 حتى 8 يونيو المقبل.
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة من مصر كلاً من عبد الله جلال وأحمد عاشور وأحمد مجلى وأحمد كامل، فضلاً عن اللاعبين نعمة سعيد ورانيا عزت.
ويغادر محمود محجوب رئيس الاتحاد مع البعثة من أجل حضور اجتماعات الإتحاد الدولى للعبة المحدد لها أيام 30، 31 مايو و1 يونيو القادم فى فيجى .
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