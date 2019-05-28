شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف مصير جروس قبل يومين من نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك عن أنه سيتم حسم مصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة، متابعًا أن عقد المدرب السويسرى ينتهى بعد يومين وذلك يوم 30 من شهر مايو الجارى.

وأوضح أمير مرتضى فى تصريحات لقناة المحور، أنه سيتم عقد جلسة مع المدرب السويسرى والحديث معه بشأن ملف التجديد وفقًا لظروف الطرفين بعدما حقق المدير الفني بطولتين مع الأبيض هذا الموسم وهم السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية.

كما شدد المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أنه فى حالة طلب المدير الفنى للفريق مقابل مادي أعلى من إمكانيات النادي سيصعب التجديد خاصة أن هناك مقابل مادي محدد للمدير الفنى، قائلاً: "في النهاية هو مدير فني كبير وأظهر قدرات كبيرة مع النادي الأبيض ولا نريد استباق الأحداث"، وتابع أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان يدعمه في مهمته في منصب المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، مضيفًا أنه كان يفكر في الرحيل عن منصبه في أكثر من مرة، ولكن حازم إمام كان يدعمه من أجل الاستمرار فى مهمته.