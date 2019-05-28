شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة 1 - 1 الطلائع فى آخر مواجهاتهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء أمس الإثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري.

تقدم مصطفى محمد للطلائع فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم نجح شميلس بيكلي فى إدراك هدف التعادل للمقاصة فى الدقيقة 46.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 46 فى المركز السادس، كما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 41 فى المركز الثامن.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من:

محمد كوكو لحراسة المرمي

عمر الوحش – طه عادل – محمد دبش – حسنى فتحي في خط الدفاع

أحمد محسن – محمد تونى – هاني سعيد – ميدو جابر – شميلس بيكلي - في خط الوسط

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جون أنطوى في الهجوم.

فى المقابل ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من..

محمد بسام فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. أحمد سامى - عاصم صلاح - على الفيل - إسلام جمال

فى الوسط.. يوسف بيبو - فرانك استيفن - إسلام سلامونتى - كريم طارق - بوشا

فى الهجوم.. مصطفى محمد.