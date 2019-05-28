فيديو.. المصرى يهزم الداخلية 3-0 ويقترب من حسم المركز الرابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق النادى المصرى على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ34 بالدورى العام. سجل أهداف المصرى لاعبيه سعيدو سيمبورى "هدفين" وعمرو موسى فى الدقيقتين 51 و80 و90 من عمر المباراة. بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 52 نقطة ليعزز موقفه فى المنافسة على المركز الرابع انتظارًا لمباراتىّ المقاولون العرب المتبقيتين له فى الدورى، بينما تجميد الداخلية الذى هبط للقسم الثانى عند 27 نقطة.

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