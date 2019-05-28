شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي، الأحد، بنهائي كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفاء في جمانيزيوم النادي.

Advertisements

وأدى البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي، فقرة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني، كريستيان جروس.

شارك في هذه التقسيمة عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، للحفاظ على لياقته البدنية والفنية، على الرغم من عدم تعافيه حتى الآن من الإصابة التي يعاني منها بيده.

وحصل طارق حامد ومحمود الونش ومحمود جنش، على راحة من التدريبات الجماعية بملعب النادي.