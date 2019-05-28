شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ينتقد سيد عبدالحفيظ: «اللي بتعمله بيقلل من قيمة الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي.
قال في تصريحات عبر قناة «المحور»، مساء الاثنين، متوجهًا إلى «عبدالحفيظ»: «اللي أنت بتعمله بيقلل من قيمة الأهلي، هناك وجوه رائعة مثل حسام غالي وعماد متعب»، مضيفًا: «أنت مين عشان تتكلم عني».
أضاف: «احترم الأهلي، وتعلمت الإدارة من ثابت البطل، فهو مثلي الأعلى في هذا المجال»، معتبرًا أن «عبدالحفيظ خفيف، ويعاني من عدم نجوميته عندما كان لاعبًا، والآن يحاول أن يكون نجمًا».
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