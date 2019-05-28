شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضمن البقاء في «الممتاز» بالتعادل أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة البقاء بين أندية الدوري الممتاز بعدما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، مساء الاثنين، في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.

رفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الـ13 بترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط عن بتروجيت آخر المهددين بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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يتبقى لبتروجيت مباراة ستكون ضد المقاولون العرب، حيث سيرتفع رصيده إلى 37 نقطة، متساويًا مع الجونة، في حال فوزه بها ويتفوق الجونة على بتروجيت في المواجهات المباشرة بينهما خلال الموسم الجاري.

ونجح الجونة في الفوز على بتروجيت ذهابا وإيابا بنتيجة هدفين لواحد في المواجهتين، ليضمن التقدم على الفريق البترولي قبل خوضه لآخر مواجهاته.

وتنص لوائح اتحاد الكرة على أن ترتيب المراكز بين الأندية المتساوية في النقاط بالدوري الممتاز، يكون عن طريق الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا .

ويتبقى مباراة واحدة للجونة مؤجلة أمام الزمالك، إلا أن الفريق الساحلي لن يكون في حاجة لنتيجتها بعدما تأكد بقاءه في الدرجة الممتازة.