شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يتعاقد مع المغربي مروان سعدان.. لمدة سنتين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
اتفقت إدارة نادي الفتح مع اللاعب المغربي مروان سعدان لاعب وسط نادي تشايكورريزا سبور التركي، للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم القادم، بعقد يمتد لسنتين.
وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال، عقب متابعة دقيقة ورؤية جيدة لما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.
من جانبه، عبر اللاعب مروان سعدان عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.
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