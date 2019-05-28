شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يقترب من الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) @1000duke

كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن هناك مشاورات تجرى حاليا لتولي المدرب دياز الحقيبة الفنية لفريق الوحدة الموسم القادم، ويخلفه في تدريب بيراميدز مدرب الهلال السابق خيسوس. وأشارت المصادر إلى أن رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الوحدة مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، وأطرافا وحداوية دخلت على الخط في صلب المفاوضات التي تجرى حاليا على بنود مالية، وربما الأيام القادمة ستعلن بشكل نهائي.

من جهة أخرى، طالبت الجماهير الوحداوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هيئة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس هيئة أعضاء شرف الوحدة تركي آل الشيخ بحسم موضوع الرئاسة الوحداوية من خلال تزكية إدارة أو تمديد فترة رئاسة حاتم خيمي، خصوصا أن الوقت يمضي سريعا، والفرق الأخرى تعمل على إعداد خطط للموسم القادم من تدوير للاعبيها واستقطابات فنية، والوحدة ينتظر قرار من يرأس النادي.