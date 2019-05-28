الهلال الأول آسيوياً وعربياً

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 تصدر نادي الهلال قائمة الأندية

تصدر نادي الهلال قائمة الأندية السعودية في التصنيف العالمي لكرة القدم لشهر مايو 2019، الذي ينشره موقع «clubworldranking» العالمي، بعدما أحرز المركز الأول عربياً وآسيوياً والمركز الـ30 على مستوى أندية العالم، متفوقاً على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني وروما الإيطالي، فيما جاء فريق النصر في المرتبة 41 في التصنيف نفسه.

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