شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ثانياً في المرحلة الأولى لرالي كازاخستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

يسعى البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي لمواصلة زخم نتائجه القوية لهذا الموسم، وذلك من خلال المنافسة على المراكز الأولى في رالي كازاخستان، الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري»، على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع فريق «أوفردرايف للسباقات» البلجيكي، وبرفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيفيتس.

كما يضع نصب عينيه الحفاظ على لقب الرالي للعام الثاني التوالي، حيث أحرز لقب نسخة 2018، في سيارة ميني «جون كووبر ووركس» رباعية الدفع، من تحضير فريق «أكس - رايد» الألماني، وفرض نفسه كأبرز المرشحين للفوز منذ المرحلة الأولى. إلى جانب ذلك، يتطلع الراجحي لدمج خبرته المتخصصة في الراليات الصحراوية مع خبرة فون تسيفيتس الكبيرة في هذه الراليات، وزيادة الألفة بينهما، إذ ستكون هذه ثالث مشاركة للثنائي هذا الموسم.

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وقال الراجحي: «حضرنا أنفسنا للمنافسة في رالي كازاخستان، الحمد لله أمورنا جاهزة وعلى أتم ما يرام، ونحن متحمسون لخوض الرالي، وما زلنا نركز على أهدافنا في المنافسة على المراكز الأولى، وهذا العام هدفنا الحفاظ على لقب هذا الرالي في جعبتنا».

وتابع: «فأل سيارة التويوتا علينا طيب، وفأل شهر رمضان المبارك أيضاً، حيث ننوي أن يكون عيدنا عيدين، لنا ولمشجعينا ولبلادنا المملكة العربية السعودية. كما أصبحنا نتطلع للمنافسة على إنها تجهيز وتحضير لخوض الاستحقاق الكبير في العام المقبل، رالي داكار - السعودية 2020».

وهذه هي النسخة الثالثة من رالي كازاخستان، إذ أنهى الراجحي المرحلة الأولى وهو في المركز الثاني بفارق ثانيتين.