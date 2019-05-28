شكرا لقرائتكم باولو لـ"الخليج 365 ": أنا في الزمالك الموسم القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد حسام باولو لاعب فريق الداخلية المعار من الزمالك أنه سيعود ضمن صفوف الفريق الأبيض بدءاً من الموسم المقبل .
أضاف باولو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مصدر مسئول داخل ادارة النادي يؤكد له بقاءه مع الفارس الأبيض الموسم المقبل .
ويتبقى لباولو مباراتان مع فريق الداخلية ومن بعدها يعود إلى البيت الأبيض .
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