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باولو لـ"الخليج 365 ": أنا في الزمالك الموسم القادم...

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جدة - عمرو شويل  

أكد حسام باولو لاعب فريق الداخلية المعار من الزمالك أنه سيعود ضمن صفوف الفريق الأبيض بدءاً من الموسم المقبل . 

 

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أضاف باولو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مصدر مسئول داخل ادارة النادي يؤكد له بقاءه مع الفارس الأبيض الموسم المقبل .

 

ويتبقى لباولو مباراتان مع فريق الداخلية ومن بعدها يعود إلى البيت الأبيض .

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