شكرا لقرائتكم باولو لـ"الخليج 365 ": أنا في الزمالك الموسم القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حسام باولو لاعب فريق الداخلية المعار من الزمالك أنه سيعود ضمن صفوف الفريق الأبيض بدءاً من الموسم المقبل .

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أضاف باولو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مصدر مسئول داخل ادارة النادي يؤكد له بقاءه مع الفارس الأبيض الموسم المقبل .

ويتبقى لباولو مباراتان مع فريق الداخلية ومن بعدها يعود إلى البيت الأبيض .