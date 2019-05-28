شكرا لقرائتكم أحمد موسى: الزمالك يستحق البطولة و عبدالله جمعة يشبه مارسيلو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ الاعلامي أحمد موسى عن فوز الزمالك أمس على نهضة بركان و تتويجة بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

و قال موسى: " اهنئ نادي الزمالك بفوزه بالكونفدرالية و تشريف الكرة المصرية، و الزمالك قدم مباراة كبيرة و استحق البطولة بجدارة لتدخل خزينة النادي لأول مرة بتاريخه"

و أكمل: " اتعجب من عدم اختيار عبد الله جمعة في منتخب مصر فهو لاعب على اعلى مستوى و يشبه اداء مارسيلو نجم ريال مدريد، و هو سبب من اسباب حصول الزمالك على البطولة، فماذا هو المعيار الذي يتم بنائن عليه اختيار اللاعبين للمنتخب".

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