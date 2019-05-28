شكرا لقرائتكم جنش يدخل التاريخ بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء، بعدما نجح محمود علاء بإحراز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء و معاداة نتيجة مبارة الذهاب.
و دخل الحارس الدولي محمود عبد الرحيم جنش التاريخ، حيث يعد أول حارس خلال منافسات الكونفدرالية في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة خلال بطولة واحدة، و يعد أيضاً الحارس المصري الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكة خلال منافسات بطولات افريقيا.
و سيلعب الزمالك السوبر الافريقي في شهر اغسطس في انتظار الفائز من الترجي و الوداد يوم الجمعة القادمة، حيث انتهى لقاء الذهاب بالمغرب 1/1.
مباريات جنش الذي حافظ على شباكه فيها ببطولة الكونفدرالية
الزمالك امام نهضة بركان "اياب"
الزمالك امام النجم الساحلي "ذهاب"
الزمالك امام النجم الساحلي "اياب"
الزمالك امام حسنية اغادير "ذهاب"
الزمالك امام حسنية اغادير " اياب"
الزمالك امام نصر حسين داي "اياب"
الزمالك امام بيترو اتليتكو "اياب"
الزمالك امام القطن "ذهاب"
الزمالك امام اتحاد طنجة "ذهاب"
الزمالك امام جورماهيا "اياب"
الزمالك امام نصر حسين داي "اياب"
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يدخل التاريخ بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.