شكرا لقرائتكم جنش يدخل التاريخ بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء، بعدما نجح محمود علاء بإحراز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء و معاداة نتيجة مبارة الذهاب.

و دخل الحارس الدولي محمود عبد الرحيم جنش التاريخ، حيث يعد أول حارس خلال منافسات الكونفدرالية في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة خلال بطولة واحدة، و يعد أيضاً الحارس المصري الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكة خلال منافسات بطولات افريقيا.

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و سيلعب الزمالك السوبر الافريقي في شهر اغسطس في انتظار الفائز من الترجي و الوداد يوم الجمعة القادمة، حيث انتهى لقاء الذهاب بالمغرب 1/1.

مباريات جنش الذي حافظ على شباكه فيها ببطولة الكونفدرالية

الزمالك امام نهضة بركان "اياب" ​الزمالك امام النجم الساحلي "ذهاب" ​الزمالك امام النجم الساحلي "اياب" ​الزمالك امام حسنية اغادير "ذهاب" ​الزمالك امام حسنية اغادير " اياب" ​الزمالك امام نصر حسين داي "اياب" ​الزمالك امام بيترو اتليتكو "اياب" ​الزمالك امام القطن "ذهاب" ​الزمالك امام اتحاد طنجة "ذهاب" ​الزمالك امام جورماهيا "اياب"

​الزمالك امام نصر حسين داي "اياب"