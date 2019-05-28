شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكشف مصير جروس .. يؤكد حسمه خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك أنه سيتم حسم مصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة، متابعا إن عقد المدرب السويسرى ينتهى بعد يومان وذلك يوم 30 من شهر مايو الجارى.

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أوضح أمير مرتضى فى تصريحات لقناة المحور، إنه سيتم عقد جلسة مع المدرب السويسرى والحديث معه بشأن ملف التجديد وفقاً لظروف الطرفين بعدما حقق المدير الفني بطولتين مع الأبيض هذا الموسم وهم السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الإفريقية.

كما شدد المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أنه فى حالة طلب المدير الفنى للفريق مقابل مادي أعلى من إمكانيات النادي سيصعب التجديد خاصة وأن هناك مقابل مادي محدد للمدير الفنى، قائلا:"في النهاية هو مدير فني كبير وأظهر قدرات كبيرة مع النادي الأبيض ولا نريد استباق الاحداث"، وتابع أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان يدعمه في مهمته في منصب المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، مضيفا أنه كان يفكر في الرحيل عن منصبه في أكثر من مرة، ولكن حازم إمام كان يدعمه من أجل الاستمرار فى مهمته.