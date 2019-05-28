شكرا لقرائتكم المصري يقسو على الداخلية بـ 3 أهداف نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق النادى المصرى على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ34 بالدورى العام. سجل أهداف المصرى لاعبيه سعيدو سيمبورى "هدفين" وعمرو موسى فى الدقيقتين 51 و80 و90 من عمر المباراة. Advertisements بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 52 نقطة ليعزز موقفه فى المنافسة على المركز الرابع انتظارا لمباراتىّ المقاولون العرب المتبقيتين له فى الدورى، بينما تجميد الداخلية عند 27 نقطة.

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