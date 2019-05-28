شكرا لقرائتكم تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود في الجولة الـ34 للدوري.

وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقي الحدود مع الزمالك يوم 3 من الشهر المقبل.

يذكر أن حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقي مع بيراميدز وفقًا لترتيب مبارياته في الجدول.