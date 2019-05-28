سالم الشامسي: لقاء سلطان عيد سنوي للرياضيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس الإدارة العليا لنادي الشارقة الرياضي، لقاء سمو حاكم الشارقة بمثابة العيد السنوي للرياضة والرياضيين، وقال: شبابنا ولاعبونا ورياضيونا بحاجة إلى مثل هذه التوجيهات السامية والإيجابية التي تصب في مصلحة الجميع، باسمي واسم أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة واللاعبين والجمهور وجميع إدارات النادي، أتوجه بكل الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على التغريدات الإيجابية والحماسية التي لعبت دوراً بارزاً ومهماً في مسيرة الفريق، وكل توجيهات سموه سنعمل على تطبيقها والالتزام بها، وسعادتنا اليوم أكبر بلقاء سموه من أجل إهدائه درع دوري الخليج العربي وكل البطولات التي حصدها النادي في الألعاب الفردية والجماعية، ونتمنى التوفيق لفرق نادي الشارقة في السنوات القادمة كي تنال حظها من لقاء سموه وتستمع لتوجيهاته ونصائحه الغالية والتي تصب في مصلحة العمل الرياضي بصفة عامة.