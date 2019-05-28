عيال عاشور: سلطان قدّم ورقة عمل رياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صالح محمد سعيد بن عاشور، عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وشقيقاه نبيل عاشور، أمين سر عام اتحاد الإمارات لكرة اليد، وناصر عاشور عضو إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة: «لقد انتظرنا لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة كثيراً، وكل التهاني والتبريكات إلى أبناء نادي الشارقة بهذه الإنجازات الكبيرة، والتي أسعدت كل أبناء الإمارة الباسمة».

وتابع عيال عاشور: «حديث سموه يعتبر توجيهات ونبراسا وتاجا على رؤوس كل الرياضيين، لقد كان شعورنا لا يوصف ونحن نصافح سموه». وأكدوا أن سموه تناول كل شيء يتعلق بالرياضة والأخلاق والتحكيم والتمثيل الخارجي، وما قدمه سموه يعتبر ورقة عمل في الرياضة بصفة عامة.