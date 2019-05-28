شكرا لقرائتكم خبر عن العوبد يشكر سلطان بإسم الإعلاميين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة بحضور عدد كبير من الإعلاميين وحرص الإعلاميون على التقاط صورة تذكارية مع سمو حاكم الشارقة ورفع راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نيابة عن الإعلاميين وقال إن حديث سموه يعتبر محاضرة قيمة يجب الالتزام والعمل بها من كل الرياضيين، حيث تناول سموه جميع الجوانب التي تتعلق بالعمل الرياضي، وتمنى العوبد لرياضة الإمارات كل التقدم والازدهار بعد أن جدد تهنئته لنادي الشارقة بمعانقة درع الخليج العربي 2019.

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