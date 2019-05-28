شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة جواهر: أبوخالد شكر أصحاب أحلى إنجاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاعلت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مع استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة لأبطال الإنجازات من نادي الشارقة، وكتبت عبر حسابها في «تويتر»: «صاحب السمو الشيخ سلطان أبوخالد يستقبل أبطال نادي الشارقة من فريق السلة وفريق اليد وفريق كرة القدم.. أصحاب أحلى إنجاز.. أبوخالد يشكرهم ويهنئهم ويكافئهم.. بإذن الله يقدم النادي للشارقة أحلى إهداء».

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