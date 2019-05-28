سليمان الهاجري: حديث سلطان عن الألعاب الفردية أثلج صدورنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، مدير إدارة الألعاب الفردية صاحبة النصيب الأكبر من الكؤوس والميداليات عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة: «بلا شك فإن هذا اللقاء أثلج صدورنا ونفخر بإهداء كل هذه الإنجازات إلى سموه ولجماهير النادي وجميع أبناء الإمارة الباسمة».

وأضاف الهاجري أن حديث سموه يعتبر نبراساً وتاجاً على رؤوسنا، وسنعمل بكل جد واجتهاد من أجل تطبيق كل التوجيهات والملاحظات الصادرة من سموه، فهو رياضي من الطراز الأول، والأب الروحي للرياضة والرياضيين، ونتمنى أن نكون دائماً وأبداً عند حسن ظن سموه.

وأكد الهاجري: «بلاشك فإن حديث صاحب السمو حاكم الشارقة من ذهب وعباراته مثل البلسم، خصوصاً حديث سموه عن الأخلاق الكريمة في العمل الرياضي والتعامل باحترام مع كل الناس، وإن الرياضيين كلهم أسرة واحدة. وفي النهاية الرياضة غالب ومغلوب ولكن تبقى الأخلاق هي التي تميز الرياضيين».

وقال: «سعادتنا أكبر بإشادة سموه بالألعاب الفردية، وحثّه للاعبي الألعاب الفردية على أنهم أمام مسؤولية كبيرة في تمثيل الدولة وبإمكان لاعب واحد فقط رفع علم دولتنا الفتية في مختلف المحافل العالمية والدولية والقارية». وأكد أنهم في إدارة الألعاب الجماعية سيجتهدون في سبيل الارتقاء بهذه الألعاب.

قال عدنان الطلياني عضو مجلس الشارقة الرياضي، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هو أبو الرياضيين، إن كان على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن نصائح سموه دائماً تأتي في وقتها.

واستطرد الطلياني لاعب القرن في كرة القدم الإماراتية: «صاحب السمو حاكم الشارقة متابع لكل الفعاليات والمنافسات، وهو رياضي من الطراز الأول».

وتابع: «نبارك للشارقة ولأنفسنا بإنجاز نيل لقب دوري الخليج العربي، وإن شاء الله يحقق نجاحات مماثلة حين يشارك في دوري أبطال آسيا، ولاسيما أن صاحب السمو حاكم الشارقة، حث جميع الفرق على التمثيل الخارجي المشرف».

ووجه الطلياني كلامه إلى اللاعبين وطالبهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية في البطولات الخارجية.

قال رضا عباس عضو مجلس شركة الكرة ومشرف المراحل السنية في نادي الشارقة: «سعادتنا تضاعفت بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة ومصافحته، ولقد أصبحت أيامنا كلها أعياد أولها لقاء سموه وثانيها التتويج بدرع دوري الخليج العربي، ونتمنى أن نوفق في مواصلة الإنجازات والانتصارات في كافة مجالات العمل الرياضي، وتوجيهات سموه ستجد منا كل الاهتمام، خصوصا بعد قوله: إنه يجب التركيز على الناشئين وصغار السن لغرس الروح والأخلاق الرياضية العالية فيهم، وعدم الاحتجاج على قرارات التحكيم، وحديث سموه نعتبره توجيهات ويجب أن ننفذها فوراً، ونحن في الأصل نتعامل بمثل هذه المبادئ السامية في الرياضة، لأننا نعرف جيداً أن سموه يدعو إلى تجسيد مثل هذه الأخلاق والمبادئ في الرياضة وعلى وجه الخصوص في كرة القدم التي قال عنها سموه، إنها حياة، كما قال سموه إنه إذا أردت أن تختبر أو تعرف أخلاق شخص ما، فدعه يلعب كرة قدم وستتعرف إليه أكثر، ونحن لن نألوا جهداً في سبيل تطبيق وتنفيذ هذه المبادئ التي تنم عن القيم والأخلاق الرياضية العالية والنبيلة».

بوزنجال: لقاء أسعد كل أبناء الشارقة

قال محمد سعيد بوزنجال نائب رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، مشرف عام الفريق الأول: «بلاشك لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة مع أبنائه الرياضيين أدخل السعادة إلى نفوس أبناء الإمارة الباسمة، وجعل الفرحة تعم كل بيوت أهل الشارقة، وقد اعتاد الرياضيون على لقاء سموه سنوياً إلى أن أصبحت مثل هذه اللقاءات تشكل جانباً من أعياد الرياضيين».

وتابع: «يجب أن نستفيد من فكر سموه في التعامل مع العمل الرياضي، ويجب أن نستفيد من النصائح والإرشادات والتوجيهات، وحاكم الشارقة يعتبر الأب الروحي لكل رياضي ونتمنى استمرار الأفراح واستمرار فريق الكرة، وكل فريق النادي في حصد البطولات وإحراز الإنجازات».

وتابع بوزنجال: «ها هي الأفراح تتوالى يوماً بعد يوم، وهي بدأت منذ صافرة نهاية مباراتنا مع الوحدة، وتواصلت بحصد نادي الشارقة نصيباً كبيراً من الجوائز الفردية، وتواصلت بالتتويج في ملعب الإمارات في رأس الخيمة، ثم تواصلت بالاحتفالية التي أقيمت في النادي لاستقبال الفريق، وها هو مسك الختام يأتي على أروع ما يكون بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة، ومصافحته والاستماع إلى نصائحه وإهدائه الدرع».

عزوز: هدفنا تشريف الكرة الإماراتية في آسيا

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أعرب عبد العزيز محمد «عزوز»، مدير نادي الشارقة عن سعادته الكبيرة باستقبال حاكم الشارقة لأبطال دوري الخليج العربي، وقال «استمعنا إلى كل توجيهات ونصائح سموه، وسنعمل على تجسيدها على أرض الواقع، فلقد عرفنا أنفسنا على مستوى المسابقات المحلية وعلينا أن نبذل ونجتهد، لأجل تحقيق نتائج مشرفة في دوري أبطال آسيا وسيكون ذلك هدفاً استراتيجياً من أهداف فريق نادي الشارقة في الموسم القادم ونتمنى أن نوفق في مسعانا».

وتابع: «مهما قلنا عن سعادتنا وفرحتنا بمصافحة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فإن الكلمات لا توفي المناسبة حقها، ومثل هذه اللقاءات نعتبرها حافزا ودافعا، لبذل أقصى الجهود في المرات المقبلة، وسنعمل بكل جد وإخلاص وتفان لأجل إسعاد جمهور الشارقة».