شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الكهرباء والميناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الميناء1-1 في افتتاح الجولة ال29 من الدوري العراقي لكرة القدم، سجل للكهرباء حسن عاشور، وللميناء محمد شوكان.
وضمن الجولة ذاتها، تقام اليوم أربع مباريات، حيث يلتقي فريق الحسين مع المتصدر الشرطة، ويلتقي الحدود ضيفه الديوانية، ويخوض القوة الجوية مباراة مهمة أمام ضيفه أمانة بغداد، وأخيراً يتقابل فريق نفط الوسط مع ضيفه الطلبة.
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