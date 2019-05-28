محمد بن صقر: فرقنا ميتة وعلينا إعادتها إلى الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن المشاركون في ندوة «رياضة رأس الخيمة.. أين الخلل؟» التي استضافها نجيب الشامسي في «متحف رأس الخيمة للصور» أمس الأول، بحضور قيادات رفيعة من الرياضيين في رأس الخيمة، عن تشكيل لجنة مؤلفة من الشيخ محمد بن صقر القاسمي الأب الروحي للرياضة في الإمارة، وحسن إبراهيم العيسى، وإبراهيم الزعابي، وأحمد المهبوبي، وعلي الوالي، وحسن إبراهيم، للقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك لشرح الوضع الراهن على المستوى الرياضي في إمارة رأس الخيمة، والبحث عن الحلول المناسبة على نحو يؤدي إلى تعزيز الوجود الرياضي الفاعل والمؤثر على مستوى الإمارة في ظل حالة التراجع التي حدثت في الفترة الماضية، خصوصاً بعد هبوط نادي الإمارات إلى الدرجة الأولى.

وأكد منظمو الندوة أنها ليست لمناقشة أسباب هبوط فريق الإمارات، وإنما لمناقشة حال الرياضة والأندية بصورة عامة، وإيجاد حلول مناسبة تعيد لرياضة رأس الخيمة بريقها.

وقال الشيخ محمد بن صقر: إن أندية الإمارة ميتة ويجب التفكير في الوسيلة المناسبة لإنعاشها رياضياً، موضحاً أن كرة القدم هي الأساس، الأمر الذي يستدعي العمل على الجوانب التي تعزز التطور الرياضي، خصوصاً مع غياب المرجعيات والجمعيات العمومية في أندية الإمارة.

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وقال: إن أندية الإمارة في دوري الأولى تحتل مراكز متأخرة، والنادي الوحيد الذي كان موجوداً في دوري الخليج العربي (فريق الإمارات) هبط.

وأوضح الشيخ محمد بن صقر أنه لا يشك في نزاهة الأندية على الرغم من أن الأخطاء تحدث من جانب اللاعبين، مشيراً إلى أن نادي الإمارات لم يهبط رسمياً في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، بل قبلها، لأنه لم يتدارك الأمور منذ البداية في المنافسة، إلى جانب عملية التغييرات المستمرة في اللاعبين لدرجة وجود 14 لاعباً في موسمين، كما تواجد لاعب واحد فقط من أبناء النادي في التشكيلة الحالية هو وليد عنبر، وهو محسوب على نادي شباب الأهلي وليس الإمارات.

وكشف نجيب الشامسي عن توجيه الدعوة إلى مسؤولي الأندية في رأس الخيمة لحضور الندوة، والمشاركة في تشخيص الواقع لأجل تحديد أسباب الإخفاق والحلول، ودعا في الوقت نفسه إلى تفعيل الدعم من الجهات الخاصة حتى يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته في دعم الرياضة بالإمارة.

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة وقف هدر الأموال في الصرف في الأندية، وزيارة الأندية الرياضية في الإمارة لتحديد المشكلات التي تعاني منها، والأهداف المرجوة في الفترة المقبلة، والاهتمام بالأكاديميات في الأندية مع دعم وجود الكادر البشري المؤهل في الأندية. وتحدث المشاركون في الندوة عن أهمية التدقيق في اختيار الإداريين، ومراعاة وجود مدربين أكفاء في المراحل السنية.