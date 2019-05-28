المزروع يشيد بإنجاز فريق التميمي في رمضانية قناة الشارقة

أشاد حميد المزروع رئيس مجلس إدارة شركة التميمي، وفيصل حميد المزروع المدير التنفيذي للشركة، وعبدالله حميد المزروع المدير العام للشركة بفريق التميمي الذي حمل اسم «تي جي» في بطولة قناة الشارقة الرياضية، وحقق بطولة النسخة الثانية من كأس الناشئين في بطولة قناة الشارقة الرياضية، بعد أن قدم مستويات رائعة، وحقق انتصارات كبيرة في جميع مراحل البطولة، حيث استهل مشواره بالفوز على أكاديمية تالينو 12-صفر، وفاز في نصف النهائي على ناشئة واسط 7-1، وفاز في المباراة النهائية على فاست للمقاولات 3-2.

كما أشاد بجهود مدرب الفريق يوسف أسامة الدوخي، ومحمد عزت سلامة مدير العلاقات العامة، وشكر اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفريق، وأثنى حميد المزروع على نجاح البطولة الرمضانية التي نظمتها قناة الشارقة الرياضية، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة في ملعب صالة نادي الشارقة في الحزانة خلال الشهر الفضيل.

وقال: «سعادتنا كانت كبيرة عندما تسلم لاعبو الفريق كأس البطولة من الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، لقد تابعنا البطولة وسعادتنا كبيرة بالتنظيم الرائع من قبل قناة الشارقة الرياضية بقيادة الإعلامي راشد العوبد مدير القناة».

وقال: إن رعاية التميمي للبطولة تدخل في إطار حرصها على المساهمة في نجاح كل الفعاليات الرياضية والمجتمعية والثقافية التي تنظم في الإمارة الباسمة والدولة بصفة عامة، لأنها من الشركات التي تضطلع بدورها تجاه المجتمع من كل النواحي، وختم تعليقه بأن أجمل ما في هذه البطولات أنها تسهم في المحافظة على الشباب والناشئين بشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.