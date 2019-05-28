«وورلد جيم» ينظم بطولة الرجل الحديدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت إدارة نادي وورلد جيم لبناء الأجسام والقوة البدنية ترتيبات البطولة السنوية التي ينظمها النادي لأبطال بناء الأجسام والقوة البدنية في دبي، والتي تقام بإشراف ورعاية العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، وبحضور حشد كبير من الأبطال السابقين، ورموز رياضة بناء الأجسام، والرجل الحديدي على مستوى الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية وهدايا عينية للفائزين في البطولة التي يعتبرها أبطال بناء الأجسام فرصة سنوية لإبراز إمكانياتهم وقدراتهم قبل خوض غمار البطولات الرسمية محلياً ودولياً.

واعتبر عبدالكريم سعيد البطولة واحدة من البطولات والمناسبات السنوية التي ينظمها النادي بشكل دائم في مقر النادي بدبي، لتشجيع ودعم مسيرة هؤلاء الأبطال للتميز قبل خوض مشاركاتهم الرسمية المقبلة، مشيراً إلى أن الجوائز المالية التي رُصدت للأبطال ما هي إلا تشجيع ودعم لهم، مشيداً بالقائمين على النادي من مدربين وإداريين، وبمشاركة الشركات الراعية.