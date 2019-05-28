شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحلق بلقب المؤسسات الحكومية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بلقب النسخة العشرين من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة للعام الثاني على التوالي والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وإشراف مجلس الشارقة الرياضي إثر فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

جاءت المباراة حماسية من بدايتها وحاول كل فريق إحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللعب وقدم اللاعبون مجهوداً كبيراً خلال شوطي المباراة وظهر كثيراً التناغم والانسجام بين لاعبي شرطة الشارقة كما ظهر فريق الطرق والمواصلات بشكل جيد في فترات كثيرة من المباراة وكان قريباً من تحقيق التعادل في الشوط الثاني لولا خبرة لاعبي الشرطة في الحفاظ على الفوز وتحقيق اللقب للعام الثاني أحرز للشرطة اللاعبان ديفيد ادواردو ثلاثة أهداف ووليد الغول هدفين بينما أحرز أهداف الطرق اللاعب محسن علي بلوان ثلاثة أهداف.

حصل فريق الإدارة العامة للدفاع المدني على المركز الثالث في البطولة إثر فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على جمعية الشارقة التعاونية الذي جاء في المركز الرابع.

اختارت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعب ديفيد إدواردو من القيادة العامة لشرطة الشارقة للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وفاز اللاعب حبيب غلوم من الخدمات الاجتماعية بلقب هداف البطولة وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب جاسم محمد مراد من الإدارة العامة للدفاع المدني.

كما فاز بجائزة أفضل إداري في البطولة عمر النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة وجائزة أفضل مدرب عدنان محمد من شرطة الشارقة كما اختارت اللجنة فريق الإدارة العامة للدفاع المدني للفوز بلقب الفريق المثالي في البطولة.

وشهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة الضواحي وشؤون القرى والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وسالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

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صقر القاسمي: نجاح كبير للبطولة

وثمن الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه البطولة وما تحققه من نجاح كبير بمشاركة هذا العدد من الفرق مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية للإمارة الباسمة لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز.

ابن خادم: دور رائد

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما تحققه البطولة من نجاحات إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة محققة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة مثمناً النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، والتي جمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية ووجه بن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضية بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته.

الزري: واجب مجتمعي

وأعرب اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة عن سعادته بفوز الشرطة بلقب البطولة مشيراً إلى الدور المجتمعي لشرطة الشارقة وأهمية المشاركة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الشارقة مثمناً جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على جهودها في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية التي بدورها تعمل على زيادة التقارب والتجانس بين موظفي حكومة الشارقة وتعمل على تشجيع الرياضة المجتمعية مشيراً إلى أن نادي موظفي الشارقة يعتبر متنفساً جيداً للعاملين بها من أجل ممارسة هواياتهم.