فهد عبدالله: فعاليات الرمس حققت نجاحاً كبيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع المقدم فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتوفير جميع أسباب تعزيز التطور الرياضي على مستوى رأس الخيمة في عام التسامح.

قال فهد عبد الله: دعم الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس نادي الرمس كان وراء النجاح والتميز للفعاليات الرياضية المختلفة في النادي في الفترة الماضية التي شهدت مشاركة كبيرة من الفرق المختلفة في كرة القدم والطائرة، مثمناً في الوقت نفسه، حرص الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي على حضور الفعاليات الرمضانية.

وأشاد فهد عبد الله بالتجاوب الكبير الذي حظيت به الفعاليات الرياضية في نادي الرمس، وقال إنه يعكس النجاح الكبير الذي حققته في ظل التنظيم الجيد والجهود الكبيرة التي بذلت من اللجان المنظمة وذلك على غرار التميز الذي كان حاضراً في النسخة الماضية. وأوضح أن الرمس بصدد تقييم الفعاليات التي تم تنظيمها في رمضان حتى يتم تعزيز الإيجابيات في النسخة المقبلة لتحقيق التطلعات المرجوة في ظل الحرص الكبير من أبناء المنطقة على المشاركة فيها.