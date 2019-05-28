الاتحاد الرياضي للجامعات بطلاً لسباعيات مكتوم بن راشد

توج فريق الاتحاد الرياضي للجامعات للمرة الثالثة في تاريخه بلقب سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية في نسختها التاسعة بعد فوزه في النهائي على فريق السيلساو بنتيجة 9-8، في البطولة التي أقيمت برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

جاء النهائي مثيراً، وسجل فريق السيلساو هدفين سريعين عبر محمد علي وسلطان راشد، وجاء الرد سريعاً من فريق الجامعات وأدرك التعادل عبر هيثم عينه، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الاتحاد الرياضي للجامعات. وقام العميد عبدالله حسين أهلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، والعقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير إدارة إسعاد المجتمع، والعقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، وأحمد المرزوقي مدير عام بنك الإمارات دبي الوطني، وعبد الرحيم الطيب العوضي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «ليدر سبورتس»، وطارق الرميثي عضو اللجنة المنظمة العليا، والملازم أول في شرطة دبي نادر راشد مدير البطولة والتسويق، والملازم أول عبد العزيز الشامسي رئيس اللجنة الفنية، ومسؤولي الشركات الراعية، بتقليد فريق شرطة دبي بالميداليات البرونزية وجائزة المركز الثالث البالغة 50 ألف درهم، والسيلساو بالفضية وجائزة المركز الثاني البالغة 75 ألف درهم، والاتحاد الرياضي للجامعات بالميداليات الذهبية وكأس النسخة التاسعة وجائزة ال100 ألف درهم المخصصة للمركز الأول.

كما شهد الحفل الختامي، تكريم اللاعبين المميزين، بعد أن ذهب لقب الفريق المثالي لصالح فريق المقام، وجائزة أفضل مدرب لفيصل عبد الرحمن مدرب فريق السيلساو، وجائزة أفضل حارس مرمى لحميد جمال من فريق السيلساو أيضاً، وتوج لاعب فريق الاتحاد الرياضي أسامة الشعيبي بلقب أفضل لاعب، وفاز مهند الطاهر من فريق شرطة دبي بلقب هداف البطولة برصيد 12 هدفاً، والحكم يوسف المنصوري.

وأشاد العميد عبدالله حسين أهلي بنجاح النسخة التاسعة، وقال: «استمرارية البطولة للعام التاسع على التوالي، يؤكد تنامي النجاحات والمكتسبات التي تحققت منذ ولادتها في العام 2011، ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم الكبير من مؤسس البطولة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بالدرجة الأولى، وإلى الجنود المجهولين من اللجان المنظمة التي تناوبت على البطولة وجميع اللجان الفنية والإدارية فيها».

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واختتم: «وضع القيادة العامة في شرطة دبي جميع الإمكانات البشرية واللوجستية والمنشآت بهدف إنجاح البطولة، وفق توجيهات قائد عام شرطة دبي اللواء عبدالله المري».

وأكد الدكتور سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن استحقاق فريقه بحصد اللقب الثالث وتحقيق إنجاز غير مسبوق جاء نتيجة الإعداد الجيد والأداء الرجولي والقوي للاعبينا خلال البطولة والمباراة النهائية، وجاءت كرد اعتبار لخسارته الوحيدة في البطولة في افتتاح دوري المجموعات أمام فريق السيلساو نفسه.

من جهته، وجه عبد الرحيم الطيب العوضي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «ليدر سبورتس» التهنئة إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مؤسس البطولة بمناسبة نجاح النسخة السادسة، مبدياً سعادته بمشاركة مؤسسته في الرعاية وتقديم الكؤوس والميداليات في حدث يحمل اسماً عزيزاً على قلوب كل الإماراتيين.

كما تقدم الطيب بالتهنئة إلى رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة العليا على نجاح البطولة، وكشف الطيب عن أن مؤسسة ليدر سبورت، سوف تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن مفاجأة كبرى لرعاية بطولة مكتوم بن راشد وجميع البطولات الرمضانية التي ستقام العام المقبل.