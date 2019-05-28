«الثقة للمعاقين» و«موظفي الشارقة» يحتفلان بإنجاز «الملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام نادي الثقة للمعاقين، ونادي موظفي الشارقة، احتفالية خاصة، بمناسبة فوز الشارقة بدرع دوري الخليج العربي للمحترفين 2018-2019، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة الضواحي وشؤون القرى، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وسالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، ونادي الثقة للمعاقين، وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

وقدم الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلسي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، كما هنأ ابن خادم مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة.