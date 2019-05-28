شكرا لقرائتكم خبر عن 400 لاعب يكتبون نجاح «ألعاب الشركات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت بطولة الشركات الرياضية الرمضانية الأولى نجاحاً باهراً بمشاركة واسعة من أكثر من 400 لاعب مثلوا 21 فريقاً في مسابقتي كرة القدم، وكرة السلة، على مدار 3 أسابيع متواصلة في دبي بتنظيم من شركة «كوربوريت سبورتس»، التي تواصل مبادراتها الرياضية والمجتمعية بعد تنظيم منافسات الألعاب الرياضية للشركات بدعم من مجلس دبي الرياضي.
وتوج فريق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بلقب بطولة كرة القدم، وجاء فريق مجموعة شلهوب بالمركز الثاني، وفريق «إمباور» بالمركز الثالث، فيما حقق فريق «طيران الإمارات» لقب بطولة كرة السلة، وجاء فريق «أرامكس» بالمركز الثاني، وفريق «يو إيه إس» بالمركز الثالث.
وأكد محمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، أن إقامة هذه البطولة جاء للاحتفال بعام التسامح، وضمن المبادرات المجتمعية التي تسعى لإبراز التنوع في الجنسيات المقيمة على أرض الدولة،وقال: «تأتي هذه البطولة امتداداً لنجاح الألعاب الرياضية للشركات، وضمن مساعينا لإقامة سلسلة من البطولات الرياضية على مدار العام».
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