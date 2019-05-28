شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضانية التسامح» تختتم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم بطولة التسامح الرمضانية لكرة القدم في حديقة القوز مساء اليوم، وستكون مباراة مسك الختام بين الفائزين من مباراتي أمس في الدور نصف النهائي وجمعت المباراتان بين فريقي العميد و2020، والماس تيم والفرسان وأكد جعفر فولاد مدير اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال ترتيبات حفل الختام مساء اليوم وتوجه بالشكر إلى جميع الفرق التي شاركت في البطولة كما أشاد بأعضاء اللجنة المنظمة وأطقم التحكيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «رمضانية التسامح» تختتم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.