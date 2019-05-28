«الكونفيدرالية» تعيد أمجاد «القلعة البيضاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

اكتست مصر باللون الأبيض عقب فوز ممثلها الزمالك بكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية» لأول مرة في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5-3 في مباراة إياب الدور النهائي في الإسكندرية.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله محمود علاء من ركلة جزاء (55)، وكان نهضة بركان فاز ذهاباً 1-0، فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وجابت الجماهير البيضاء الشوارع حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، رافعة شعارات وأعلام القلعة البيضاء، لا سيما أن هذا اللقب هو الأول للزمالك إفريقياً منذ 17 عاماً، وتوجهت أعداد كبيرة من الجماهير إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة احتفالاً بهذا الإنجاز الكبير.

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وحصد الزمالك مبلغ مليون و250 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة نادي الزمالك بعد الفوز بلقب الكونفيدرالية، مشيداً بأداء الفريقين والروح الرياضية التي غلفت اللقاء. وقال الرئيس السيسي في تهنئته: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وأود شكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي».

من جانبه، قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن جروس، المدير الفني للزمالك، لن يستمر مع الفريق على الرغم من الفوز بالبطولة الكونفيدرالية، وأكد رئيس نادي الزمالك، أن فريقه سينافس على لقبي الدوري والكأس خلال هذا الموسم.

وكان مرتضى قد تقدم باعتذار للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما قام بدفع الغرامة الموقعة عليه والبالغة 40 دولاراً من أجل رفع الإيقاف عنه، وبالتالي حضوره المباراة النهائية، وأكد رئيس الزمالك أنه سيصرف مكافآت الفوز بالكونفيدرالية للاعبين خلال ساعات وقدرها ١٠٠ ألف جنيه لكل لاعب سواء الذين شاركوا أو لم يشاركوا في اللقاء.

فيما أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفيدرالية، وقال: «بالفعل عقدي ينتهي مع الزمالك آخر الشهر الجاري، وإدارة النادي تفاوضت معي للتمديد، ولكن الوقت كان غير مناسب، والآن سنغلق ملف الكونفيدرالية ونبدأ التركيز لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل بالدوري، وبعد ذلك ندرس أمر التمديد، خاصة أنني أمتلك طموحات مع الفارس الأبيض، وأهدي اللقب لمرتضى منصور رئيس النادي».

في المقابل، أكد منير الجعواني، المدير الفني لنهضة بركان المغربي، أن لاعبي فريقه أدوا مباراة أكثر من رائعة وكانوا رجالاً طوال اللقاء أمام الزمالك، ولكن الحظ لم يحالفهم في التتويج بالكونفيدرالية.