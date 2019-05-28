عالم دبي للرياضة يحتضن مجموعة من الأنشطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أعلن مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي عن تنظيم الدورة التاسعة من عالم دبي للرياضة، الذي يقام في قاعات الشيخ سعيد وأرينا المركز التجاري، خلال الفترة من 19 يونيو/ حزيران إلى 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي المجلس.

وتشمل أنشطة وفعاليات هذا العام لعالم دبي للرياضة كذلك مشاركة عدد من أكاديميات كرة القدم الأكثر شهرة، وهي «أكاديمية آي إف إيه لكرة القدم»، و«أكاديمية يوفنتوس دبي»، و«أكاديمية لاليجا»، كما تشارك كل من «أكاديمية بروفشنال الرياضية»، و«أكاديمية ديبيكاز للريشة الطائرة»، اللتين تقدمان تدريباً احترافياً في الريشة الطائرة، وتوفر أكاديمية «تنس 360»، دروساً متقدّمة في التنس، بينما تقدّم «جي- فورس» تدريبات في الكريكت، في حين تقدم كلٌّ من «أكاديمية بريستيج ستار سبورت»، وMPAC

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تدريبات متقدمة في كرة السلة.

وتتضمن فعاليات هذا العام كذلك مشاركة «أكاديمية أيه سي ميلان» في دبي وذلك للمرة الأولى، جنباً إلى جنب مع فعالية «بول أبف أوول»، و«جاست كريكت»، و«أكاديميات سنترلاين» التي تقدم تدريبات في كرة السلة والكريكت والكرة الطائرة.

وقال سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بعد أيام قليلة من ختام دورة ند الشبا الرياضية، نعلن عن تفاصيل «عالم دبي للرياضة» أكبر تجمّع رياضي من نوعه يمتد خلال شهور فصل الصيف، فقد قطع «عالم دبي للرياضة» شوطاً طويلاً منذ انطلاقته في عام 2011، وفي النسخة المقبلة من «عالم دبي للرياضة» سيصل عدد المشاركين فيه منذ انطلاقته إلى أكثر من 1.5 مليون من عشاق الرياضة، ويتضمن هذا العام 20 لعبة رياضية».

وأضاف سعيد حارب: «هدفنا في مجلس دبي الرياضي هو حث جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في دبي في جميع الأوقات، وتمهيد الطريق أمام الشباب لتنمية مواهبهم الرياضية، وهو ما يتوافق مع رؤية وهدف عالم دبي للرياضة، إلى جانب شراكتنا مع مركز دبي التجاري العالمي، نحن فخورون بالمساهمة في رؤية دبي لتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط، ولدينا في الدولة منشآت لممارسة جميع أنواع الرياضات، بما فيها الرياضات الثلجية».

من جانبه قال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدنا تنظيم الدورة التاسعة لعالم دبي للرياضة، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، الذي يضطلع بدور محوري في تهيئة المناخ لأفراد المجتمع لتعزيز قدراتهم البدنية والعقلية، وهو ما يتطابق مع هدفنا المتمثل في تطبيق رؤية حكومة دبي في تشجيع ممارسة الرياضة، وتوفير أرقى مستوى من المرافق الرياضية التي تتيح للمحترفين والهواة وجميع المواطنين والمقيمين والزوار ممارسة الرياضة».