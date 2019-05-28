اتحاد الكرة يحدد موعد لقاء قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات على استقرارها في اتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على تحديد موعد لقاء القمة بين فريقي نادي الزمالك ونادي الأهلي المصري، وتقام المباراة في مسابقات ختام الدوري الممتاز للموسم الرياضي الحالي.

كما وضعت لجنه المسابقات المصرية، قرارها بأنه يوم 28 يوليو القادم، يعتبر هو الموعد النهائي لإقامة مباراة للقاء القمة ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، وذلك التصور الأخير لموعد المباراة، تم إرساله إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة حتى يقوم باعتماده والموافقة عليه، حتى يتم أقامة المباراة ما بين الفريقين، كما أنه من المقرر أن يتم إعلان التصور النهائي بمواعيد باقي مباريات الدوري ما بين الفرق غدا الثلاثاء، من جانب عامر حسين.